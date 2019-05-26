BMW врезался в автобусную остановку на Просвещения

Водитель BMW не справился с управлением автомобилем и вылетел на тротуар возле автобусной остановки в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщают днем 26 мая очевидцы, машина снесла одну из опор павильона и сумела протиснуться между бетонным столбом и остановкой. В пресс-службе ГИБДД сказали, что к ним информация об аварии не поступала.

Судя по кадрам, машина не удержалась на полосе возле 24-го дома по проспекту Просвещения. Обошлось без пострадавших, даже сидевшая на лавочке в ожидании транспорта бабушка осталась на месте.





