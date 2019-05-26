Бывшего менеджера Стэна Ли обвиняют в краже, растрате, подлоге. Он якобы жестоко обращался с создателем Человека-паука и Людей Икс

Экс-менеджер легендарного автора комиксов Marvel Стэна Ли Кийя Морган арестован по обвинению в жестоком обращении с пожилым человеком. Об этом 26 мая пишет Associated Press.

Моргана также обвиняют в краже, растрате и подлоге. В полиции считают, что экс-менеджер украл 262 тыс. долларов, которые Стэн Ли заработал в мае 2018 года на автограф-сессии. Кроме того, следователи считают, что Морган специально перевез Ли в Беверли-Хиллз из его дома на Голливудских холмах. Таким образом менеджер якобы мог больше влиять на автора комиксов.

Напомним, ранее дочь Ли говорила, что Морган якобы манипулировал ее отцом и пытался взять под контроль его состояние. Адвокат Моргана отрицает все обвинения.

Напомним, Стэн Ли умер 12 ноября 2018 года в возрасте 95 лет. Он прославился как один из создаталей главных героев комиксов Marvel: Человека-паука, Железного человека, Тора, Людей Икс, Фантастической четверки.





