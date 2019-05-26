Ждем рекорд Гиннесса. Жюри решает, сыграли ли барабанщики на Невском проспекте самое массовое крещендо в мире

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Колонна барабанщиков в ярких костюмах вышла 26 мая на Невский проспект в Петербурге, чтобы установить рекорд и исполнить самое массовое барабанное крещендо в мире. Для этого в Северную столицу съехались команды из разных городов, а из Лондона прибыл представитель Книги рекордов Гиннесса Правин Патель.

Разогрев барабанщики начали с того, что побили свой прошлогодний рекорд — исполнили самое большое барабанноое тутти России. И приступили к барабанному крещендо — выстроились в змейку в три ряда и «передавали» ритм друг другу, от ряда к ряду. Первым вступал крайний левый барабан, на каждый первый и третий счёт к нему присоединялся соседний стоящий музыкант. Крещендо завершалось, когда дирижёр поднимал руку вверх.

Прошлый рекорд крещендо установили 104 музыканта в городе Сан-паулу, Бразилия. Это произошло совсем недавно, 23 марта 2019 года. Наблюдавший за происходящим Патель даже спустился с балкона на Невский проспект, чтобы пересчитать участников в Петербурге. В процессе он вместе с командой ходил между рядами. Хотя даже зрителям закладывало уши. А после удалился совещаться с организаторами в неизвестном направлении. Есть надежда, что свое решение жюри объявит сегодня.







Смотреть в новом окне Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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