На Гражданке жильцы вторую неделю любуются содержимым унитазов. Сантехники вытаскивают из трубы тряпки, вилки и камни

Чуть ли не ежедневными визитами сантехников и вычерпыванием из ванны содержимого канализации развлекают себя жильцы одного из домов по улице Софьи Ковалевской в Калининском районе Петербурга. Посматривают на пятый этаж, куда сотрудников ЖКС не пускают.

Красочные кадры из санузлов соседей и своего собственного «Фонтанке» 26 мая прислала читательница Елена, когда сантехники пришли в дом №3, корпус 4 по улице Софьи Ковалевской в восьмой раз за две недели. Утро воскресенья началось с уже привычного вычерпывания из ванной и унитаза мутной воды с характерным для канализации запахом, выливают нечистоты в окно — больше некуда. Сперва сантехники открыли задвижки в подвале, и вода ушла. Но вскоре, примерно через час, санузлы начали наполняться вновь. «Опять звоним сантехникам, кричим, что у нас снова потоп, они в ответ кричат на нас, что мы им надоели. Надо думать. Нам тоже надоело», – рассказывает Елена. В итоге из канализации вытащили тряпку. Находка дополнила уже солидную коллекцию из вилки, камней и прочего мусора.

По словам жителей дома, подобная проблема есть только на одном стояке. С первым засором двухнедельной давности ясности было больше — у одного из соседей треснул унитаз, осколок попал в канализацию и устроил засор. Сотрудники ЖКС прочистили трубу, в квартире поставили новую сантехнику, неприятность должна была вскоре забыться. Однако топит соседей экскрементами через день и все подключенные к стояку владельцы квартир посматривают на пятый этаж. По словам Елены, там живет психически нездоровая женщина, она прямо говорит, что сантехников к себе не пустит, потому что «ее убьют и отберут квартиру». Соседка уже лежала в психиатрической клинике, состоит на учёте. Беседовать с ней звали и дежурного участкового, однако тот ограничился разговором с жалобщиками и предложил им самостоятельно выяснить фамилию нездоровой соседки. «А дверь вскрыть и принудительно ее забрать закон не позволяет. И что нам делать? Сейчас она топит наши квартиры, а потом может ей в голову взбредет газом нас отравить или ещё что», – боятся соседства жильцы и ходят справлять нужду в квартиры, подключенные к другому стояку.





