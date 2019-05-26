На Обводном «Камри» легла на крышу и загорелась. Рядом виновато притерся «Солярис»

Авария как из голливудских фильмов развлекла участников дорожного движения днём 26 мая в Центральном районе Петербурга. Toyota и полетала, и загорелась. Водитель жив.

Фотографии с места ДТП на перекрёстке набережной Обводного канала и Боровой улицы в соцсетях выложили очевидцы. По предварительным данным, «Хундай Солярис» столкнулся с «Тойота Камри», после чего последняя перекувырнулась и замерла на крыше в пешеходной зоне. По данным ГИБДД, 22-летний водитель «Камри» в тяжелом состоянии, из «Соляриса» мужчину увезли с травмами средней степени тяжести.







«Японца» потушили собственными силами, по словам очевидцев, помогали 5-6 водителей с огнетушителями.