«Выгода одного человека не должна быть важнее благополучия большинства». Мексиканский министр ушла в отставку из-за опоздания на рейс

Министр окружающей среды и природных ресурсов Мексики Хосефа Гонсалес Бланко ушла в отставку после того, как из-за нее задержали рейс самолета. Об этом она сама 26 мая сообщила в Twitter.

Поводом для увольнения стал скандал из-за задержки рейса авиакомпании Aeromexico из столицы в Мехикали. Из-за опоздания министра вылет задержали примерно на 40 минут.

«Настоящие перемены требуют, чтобы ни у кого не было привилегий и чтобы выгода одного человека, даже ради выполнения его служебных обязанностей, не была важнее благополучия большинства», — написала уже бывшая министр.

Гонсалес Бланко подчеркнула, что в инциденте виновата только она сама, а президент страны никаких распоряжений о задержке рейса не отдавал.





