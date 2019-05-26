«Зенит» назвал стартовый состав на последний матч в сезоне

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на заключительный матч сезона 2018/19 против красноярского «Енисея», который пройдет на стадионе на Крестовском днем 26 мая.

С первых минут на поле выйдут: Андрей Лунев, Александр Анюков, Луиш Нету, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Сердар Азмун.

В запасе осталось: Михаил Кержаков, Алексей Городовой, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Кристиан Нобоа, Эрнани, Олег Шатов, Антон Заболотный.







Матч начнется в 14:00. Отметим, что игра не несёт никакой спортивной интриги: «Зенит» уже обеспечил себе чемпионство, а «Енисей» вылетел в ФНЛ.