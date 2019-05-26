Экс-участник «Дома 2» Васюкович сфотографировался с ягуаром. От него только недавно спасли львицу Симону

Петербургский экс-участник шоу «Дом 2» Александр Васюкович, от которого в январе всем миром спасали львицу Симону, выложил в соцсетях новую большую кошку — ягуара Лолу. На фото и видео животное находится то в доме, то на руках у Васюковича. А в инстаграме, где раньше предлагались съемки с Симоной, уже есть реклама фотосессий с малышкой. Сам Васюкович уверяет, что зверь не его.

«Нет у нас ничего. Я «ВКонтакте» могу что угодно выкинуть. Это я в Москву ездил, в питомник частный. Написать можно все, что угодно. Ягуар стоит 700 тысяч — откуда у меня такие деньги? Про Симу тоже писали, что я довел её до рахитизма, хотя я её взял уже изначально больную, поэтому мне её и продали за 70 тысяч, – рассказал 26 мая «Фонтанке» мужчина. – Аккаунтов может быть много, если в Интернете где-то увидели животное, это не значит сразу, что это Александр Васюкович».

В центре «Велес», который занимался спасением Симоны, заявили, что в курсе про нового питомца звезды.







«Содержание в домашних условиях для ягура может закончиться чем угодно и даже смертью, тем более у человека, который не профессионал и не специалист», – отметил директор центра Александр Федоров.

И добавил, что «Велес» может подключиться к ситуации, если она будет складываться также драматично, как с Симоной.

«Фонтанка» писала, что Симону выкупили у прежнего хозяина. Он не сильно утруждал себя заботой о питомце, у животного развился рахит.