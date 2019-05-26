Файеры, петарды, ужас в глазах прохожих: тысячи фанатов «Зенита» устроили «крестный ход»

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Фанаты «Зенита» перед заключительным матчем сезона 2018/19 против красноярского «Енисея» устроили в Петербурге проход по Крестовскому острову, который приурочили к завоеванию чемпионского титула. Шествие началось 26 мая в 12:15 от станции метро «Крестовская».

Как передает корреспондент «Фонтанки», в мероприятии приняли участие около 3 тысяч человек. На протяжении всего пути до стадиона фанаты жгли файеры и взрывали петарды, в дыму скандируя «Зенит-чемпион», чем пугали случайных прохожих. Однако в целом мероприятие прошло мирно, колонну сопровождали омоновцы.

Полную программу праздника можно прочитать на «Фонтанке». А за всеми событиями следите в нашей онлайн-трансляции.





