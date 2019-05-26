Метростроевец чуть не отрезал себе ногу циркулярной пилой

В тяжёлом состоянии в больнице оказался житель Петербурга после работы с циркулярной пилой. Его увезли со стройки в Красносельском районе Петербурга.

По информации «Фонтанки», неосторожное обращение с циркуляркой привело к серьезной травме ноги около пяти часов вечера 25 мая. Рабочего забрали со стройплощадки на проспекте Маршала Жукова, дом 31. Глубокий порез мужчина получил в паховой области. 39-летний метростроевец без сознания.

По этому адресу, на перекрёстке с Маршала Казакова, должна открыться станция метро «Юго-Западная».





