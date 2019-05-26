Пожилая одинокая петербурженка сгорела в своей квартире. Пожар застал ее на кухне

После тушения небольшого пожара на улице Маршала Говорова спасатели нашли тело погибшей хозяйки квартиры.

Как стало известно «Фонтанке», пожар в 4-м доме по улице Маршала Говорова начался около 11 утра 25 мая. Горела кухня в двухкомнатной квартире на площади около 4 кв.м. После спасателей на место пришлось ехать полиции — 85-летняя хозяйка квартиры задохнулась и получила множественные ожоги. Известно, что жила она одна.





