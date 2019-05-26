«Большой Велопарад-2019» на День города побил рекорд прошлых лет по количеству участников

В ежегодном «Большом Велопараде-2019» приняло участие 23 тысячи человек. Об этом 26 мая «Фонтанке» сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, который был организатором мероприятия.

Тысячи велосипедистов в ярких костюмах проехали весь Невский, и по набережным добрались до парка 300-летия Санкт-Петербурга. Велопарад — это не гонка. Участникам заранее предложили тщательно продумать образ на тему «петербургский стиль» и по-особенному украсить велосипед. Поэтому в колонне были замечены Петр Первый, люди в костюмах животных, с головами-ананасами и в других необычных образах. Среди них был даже председатель комитета по охране памятников Сергей Макаров.







Ради велосипедистов было перекрыто движение. Велопарады в Петербурге организуются с 2016 года, первый собрал 5 тысяч человек, в 2018 году участвовали более 18 тысяч человек. Этот пробег на велосипедах стал отличной разминкой для участников ЗСД-феста, который пройдет 1 июня.

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