По Невскому прошел парад карет и циркачей. От барабанщиков лошадей спасла четкая программа

В полдень от Цирка на Фонтанке в путь отправился «Бал национальностей» и петербургского цирка. В общей колонне прошли и братья Запашные на лошадях, а в целом вся процессия состояла из 20 карет c представителями стран от Казахстана до Армении и восьми всадников. Лошади заменили собой прошлогодних слонов.

Кареты ехали по центральной части Невского, дети — учащиеся цирковых студий города — крутили хулахупы и всячески поддерживали происходящее.

Смотреть в новом окне Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

После них на Невский с Садовой должна «вырулить» праздничная колонна барабанщиков в ярких костюмах. Изначальные опасения по поводу встречи пугливых лошадей с барабанщиками не подтвердились: все оказалось продумано. Цирковая колонна согласованно развернулась и вместе с Запашными пошла обратно по Невскому.







Для участия в колонне барабанщиков в Петербург съехались команды из разных городов. По плану, в 13.35 их сольные шоу сольются в «барабанное тутти» под управлением дирижера — начальника военно-оркестровой службы Западного военного округа полковника Сергея Вовка.

Смотреть в новом окне Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Первыми пойдут 23-й военный оркестр штаба ЗВО и оркестр военно-медицинской академии. Пока репетируют: одни на колокольчиках проигрывают «Город над вольной Невой», другие поднимают гром барабанного тутти. Ведущий в микрофон проводит перекличку. Явно нервничает. «Перестаньте играть, сосредоточьтесь!» «Город Владикавказ, где вы?»

Полную программу праздника можно прочитать на «Фонтанке». А за всеми событиями следите в нашей онлайн-трансляции.