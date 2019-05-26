Полицейский под Петербургом неудачно выступил миротворцем и получил удар ножом

В городе Волхов Ленинградской области полицейский получил ножевое ранение, когда разнимал дерущихся.

Как пишет 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, конфликт между двумя посетителями в одном из кафе Волхова произошел в ночь на 26 мая. Сотрудник полиции отдыхал рядом и решил вмешаться. В результате один из драчунов ударил полицейского ножом, после чего оба оппонента скрылись. В ГУ МВД подчеркнули, что ведется поиск злоумышленников и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации 47news, пострадал в конфликте 45-летний сотрудник волховского отдела ГИБДД. Он находится в стабильно тяжелом состоянии.





