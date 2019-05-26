Петербуржец вывалился из окна с криком «Я бог, я буду жить». Пророчество сбылось только наполовину

Пролетев четыре этажа, в больнице с различными травмами оказался житель Выборгского района Петербурга. Он обещал смерть всем, кроме себя.

Как стало известно «Фонтанке», скорая помощь подобрала 33-летнего петербуржца из-под окон 12-го дома по улице Харченко. Внимание прохожих он привлёк собственной значимостью и мрачными пророчествами около часа дня 25 мая. Из окна мужчина упал сразу после слов «Вы все умрете, а я бог, буду жить». Рядом с ним, по словам очевидцев, никого не было, в квартиру полиции попасть не удалось.





