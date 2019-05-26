«Вечно голубую» программу Агентства национальной безопасности США использовали для атаки на государственные сервисы в Балтиморе

Хакеры провели кибератаку на государственные сервисы города Балтимор в США. Как пишет The New York Times, злоумышленники использовали программу EternalBlue (переводится с английского как «Вечно голубой»), разработанную в Агентстве национальной безопасности США.

По данным издания, первая атака произошла еще 7 мая. Всего за несколько день хакеры взломали тысячи служебных компьютеров, нарушили работу ряда городских сервисов (например, системы оплаты коммунальных услуг). Злоумышленники требовали выкуп в размере 100 тысяч долларов в биткоинах.

По сведениям New York Times, аналогичные проблемы испытывали американские госорганы еще в нескольких городах — от Пенсильвании до Техаса. В ФБР и АНБ отказались от официальных комментариев.

Отметим, программа EternalBlue использует уязвимости операционной системы Windows, она была разработана в АНБ — в 2017 году о ней впервые рассказали на сайте Wikileaks.

Причем разработку американских спецслужб ранее уже использовали хакеры — в частности, при кибератаке с помощью вирусов WannaCry и NotPetya. В нападениях подозревали Северную Корею и Россию.





