Куда не стоит ехать: карта перекрытых дорог в День города в Петербурге

Весь день 26 мая в Петербурге тут и там будут перекрывать дороги в связи с масштабной программой празднований. Собираясь в центр на автомобиле, стоит несколько раз подумать, но для самых решительных — вот план перекрытий.

«Бал национальностей» с 10:00 до 17:00 перекроет движение транспорта по Биржевой площади, с 10:00 до 13:20 – по Караванной улице, с 12:00 до 12:30 – по Невскому проспекту от Караванной улицы до Дворцового проезда, по Дворцовому проезду и Дворцовому мосту.

Большой велопарад – 2019 потеснит автомобилистов от Лиговского проспекта до Приморского.

Некоммерческое партнерство «Данс Оупен фестиваль» 26 мая проведет в центре гала-концерт «Классика на Дворцовой». Из-за него с 8:00 до 23:59 будут перекрыты Миллионная улица от Дворцовой площади до Мошкова переулка и набережная Зимней канавки от набережной Мойки до Миллионной улицы, а с 16:30 до 23:59 будет прекращено движение по Певческому проезду.







С 22:30 26 мая до 1:00 27 мая будет перекрыто движение по Дворцовому проезду, Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной от Дворцового до Троицкого моста, Университетской набережной от Менделеевской линии до Биржевой площади и по Биржевой площади. С 0:00 примерно до 0:40 Дворцовый мост дополнительно разведут ради шоу, затем еще два раза по графику.

За всеми событиями Дня города следите в онлайн-трансляции «Фонтанки».