«И тигры пройдут по Невскому». Братья Запашные пообещали Петербургу сюрпризы, но пока обошлись лошадями

Братья Аскольд и Эдгард Запашные с кавалькадой лошадей с каретами утром 26 мая стартовали от Цирка на Фонтанке по Караванной улице. Как передает корреспондент «Фонтанки», когда караван начал движение, братья напевали «Пора-пора-порадуемся».

Перед началом парада, посвященного Дню города, Запашные вышли к прессе в костюмах из шоу «Эпицентр мира», которое сейчас идёт в Цирке. На вопрос журналиста «Фонтанки», кто их персонажи, – сошлись на том, что герои всех русских сказок разом. Эдгард Запашный между делом сообщил, что своим детям не даёт смотреть иностранные мультфильмы, желая, чтобы те воспитывались пока только на русской культуре.

Естественно, не обошлось без вопроса про тигров. Пришлось пообещать их в следующем году. А в этом — убеждать, что кавалькада лошадей с каретами — это тоже круто. «Мы каждый год будем делать сюрпризы. И тигры пройдут по Невскому», – услышали вожделенные слова журналисты и разбежались снимать День города дальше.







«Холодно, как вам погодка?» – бросил кто-то напоследок.

«А что делать? Это Россия», – пожали плечами «богатыри».

Вместе с циркачами к прессе вышел первый зампред комитета по межнациональным отношениям города Вадим Окрушко. Рассказал, что для нынешнего шествия собрали все кареты Петербурга, и в них поедут молодые представители разных национальностей, населяющих город. Всего, по его данным, в городе 132 национальных объединения, и живут люди 160 национальностей.

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