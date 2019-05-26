Тысячи велосипедистов парадом открыли празднование Дня города в Петербурге

«Большой велопарад» в 11:00 26 мая стартовал от БКЗ «Октябрьский». Тысячи велосипедистов в ярких нарядах проедут весь Невский, а дальше будут двигаться по набережным в парк 300-летия Санкт-Петербурга. Это первое масштабное мероприятие в программе празднования Дня города.

На дистанции в 17 километров велосипедисты проедут мимо Дворцовой площади, Троицкого моста и крейсера «Авроры». Главное правило акции — это не гонка. Ради фестиваля в городе перекрыли движение. На финише велосипедистов ждут зона отдыха, выставка ретро- и кастомных велосипедов, бесплатные мастерские, игры на пляже и обмен книгами вслепую.

Единственное правило заезда — помнить, что это не гонка. Участникам заранее предложили тщательно продумать образ на тему «петербургский стиль» и по-особенному украсить велосипед. Поэтому в колонне были замечены Петр Первый, люди в костюмах животных, с головами-ананасами и в других необычных образах. Среди них был даже председатель комитета по охране памятников Сергей Макаров.







Велопарады в Петербурге организуются с 2016 года, первый собрал 5 тысяч человек, в 2018 году участвовали более 18 тысяч человек. А еще этот велопарад станет отличной разминкой для участников ЗСД-феста, который пройдет 1 июня.

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