Смерч прошёл над водохранилищем в Ростове-на-Дону

Мощный вихрь образовался над водохранилищем, известным как Ростовское море.

Как пишет портал 161.ru со ссылкой на автора видео, он зафиксировал редкое природное явление 25 мая, около 19 часов. Ростовчане отметили, что не хотели бы оказаться рядом со смерчем. В субботу город накрыла непогода — улицы затопило из-за того, что ливневки не справлялись с напором воды.

В середине мая пылевой столб высотой в несколько метров поднялся на проезжей части в Кудрово. Автолюбители быстро окрестили увиденное «торнадо», хотя специалисты и объяснили, что это совсем другое природное явление.





