На КАД две аварии, одна смертельная, в Колпино двое пострадавших после столкновения с автоцистерной

Фуру развернуло на кольцевой автодороге ночью 26 мая, а уже утром на подъездах к КАД столкнулись две легковушки. В Колпинском районе Петербурга после аварии двое пострадавших.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, смертельная авария произошла около трёх часов ночи на 59-м километре внутреннего кольца. 60-летний водитель не рассчитал скорость и дистанцию, из-за чего его вынесло на встречную полосу. Там ему попался «Хундай», за рулём сидел 19-летний молодой человек. Оба водителя в больнице с различными травмами, пассажир легковушки, сверстник владельца машины, погиб.







По словам очевидцев, утром 26 мая на въезде на кольцо с проспекта Обуховской обороны столкнулись два автомобиля. По предварительной информации обошлось без пострадавших, пользователи просят водителей прибраться — по дороге оказались рассыпаны листы бумаги.

На перекрёстке Тверской улицы и набережной Комсомольского канала в Колпино чуть после полуночи водитель не пропустил автоцистерну «Водоканала». У результате пострадали две девушки, 22 и 34 лет. Одна в тяжелом состоянии, вторая в среднем.