Санкт-Петербург отмечает 316-й День рождения. Трансляция
"Фонтанка" в режиме онлайн будет следить за всеми событиями этого праздничного дня.
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
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И мы ставим этому празднику уверенный "лайк":
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"Как бы все хорошо, но чего-то не хватает", - угадали мысли петербуржцев ведущие. Но оказалось, что речь всего лишь о фигуре красного сердца, которую сейчас снова будут выстраивать из людей
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"Любовь на Невском", - объявила ведущая, прежде чем на него вынесли следующий воздушный шарик с влюбленным эмоджи
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"Большие пальцы вверх, потому что у меня вообще никаких сомнений, что мы установили рекорд", - уверен ведущий. Официальных результатов, тем временем, все ещё нет.
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К хэштегу уже спешит гусеница из эмодзи:
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Около 400 волонтеров и 15 минут понадобилось, чтобы сконструировать хэштег #СПБ
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Кажется, все получилось!
"Ребят, ориентируемся на разметку Невского проспекта, она идеальна", - сказали ведущие, и где-то возрадовались коммунальщики)))
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Тем временем барабанщики, не привлекая внимания, ретируются с Невского, несолоно хлебавши:
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То, что получаетсся на земле, показывают на экранах. Фотографы притомились, так как лучший ракурс все равно только с верхней точки:
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Ведущие предлагают таким хэштегом отмечать свои публикации в соцсетях и признаваться в любви Петербургу. "Мы любим Петербург и он всегда отвечает нам взаимностью" - говорит ведущий. "Не знаю, не хочу сглазить" -отвечает другой.
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Ага. Теперь знаем и про слово:
Хэштег из "живых людей", как подчёркивают в микрофон, строится едва ли не так же мучительно, как барабанщики. То один край линии оказывается толще другого, то линии выходят не параллельными. Но это ещё полбеды: дальше придется писать СПБ
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Такой вот хэштег... еще бы знать, к чему он. Пока видим только "диез", может, слво какое организаторы нам расскажут...
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Пока публика только выстраивается в знак "диез", посмотрим на экстремалов, которые тольок что закончили свои выступления на Невском:
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А теперь начинается эмоджинальный флэшмоб. Так его назвали организаторы. Это значит, что перед Гостиным двором появится хэштег ("Это знак диеза" - поясняют ведущие).
"Две параллельные линии с двумя пересекающимися линиями"
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Смотрите, как все-таки кру то на Невском!
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Как там наш рекорд? - вдруг вспоминают ведущие. И сами себе отвечают, что так увлечены действом ("Ни одного фотографа не пострадало"), что даже не смотрят в сторону того места, куда удалилось жюри. Куда - не уточняют
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Появляются спортсмены-экстремалы. Устанавливают рампу для трюков.
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Барабанщики замерзли.
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Ведущие прибегли к последнему козырю. "А давайте крикнем "Раз, два, три, Зенитушка -дави!!!" В честь чемпионства".
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На экранах показали активные переговоры судьи и команды. "Какие-то нюансы", - нагнетают ведущие. Судья уходит на совещание с куратором.
Барабанщики по-прежнему стоят.
"Мы не можем стоять и ждать, давайте продолжим праздновать",- подбадривают ведущие. Барабанщики устроили ещё одно тутти и пошли перестраиваться. "Ну и пусть совещаются, нам ничто не помешает радоваться",- скомандовали им. И на Невский вышли физкультурники.
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Пока барабанщиков считают, дргие участники парада развлекаются:
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Попытка завершена, ждём вердикта. Уши заложило.
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Судья и его команда идут между рядами.
Все.
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Примерно половина пройдена. Похоже, это надолго. Непростое дело - рекорды.
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В ожидании рекорда, оставшаяся часть колонны, в числе которых представители уличных видов спорта, заскучали и устроили небольшие соревнования.
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Начали!
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«Мы начинаем пробовать», - решает жюри. «That's fine (годится)» - одобрил итог построения господин Патель.
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Барабанщиков продолжают выравнивать. Судья ходит внутри периметра, помогает выравнивать музыкантов. «Главное - не спешить, ошибка может стоить очень дорого»,- поясняют ведущие. Прошлый рекорд крещендо установили 104 музыканта в городе Сан-паулу, Бразилия. Это произошло совсем недавно, 23 марта 2019 года.
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Первый вступает крайний левый барабан, на каждый первый и третий счёт к нему присоединяется соседний стоящий музыкант. Крещендо завершается, когда дирижёр поднимает руку вверх.
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Барабанщиков «сдвигают» ближе к Садовой. По словам организаторов, представитель Книги рекордов Гиннеса - Правин Патель, наблюдавший за первым рекордом с балкона Комитета по культуре, спустился на Невский.
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В качестве мирового рекорда, за которым наблюдает представитель Книги рекордов Гиннеса, будет фиксироваться барабанное крещендо. Механизм такой: музыканты выстроились в змейку в три ряда, и будут «передавать» ритм друг другу, от ряда к ряду. Барабанщики играют без репетиции.
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Ведущий резюмирует: «Ура, один рекорд - есть: мы побили свой собственный прошлогодний рекорд. Самое большое барабанное тутти России - есть». Мировой рекорд - впереди. Надеемся.
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Оркестру из сотен барабанщиков дана команда строиться на тутти. Это означает, что все коллективы-участники должны будут играть одновременно для фиксации рекорда.
Все коллективы сдвигаются вплотную друг к другу напротив Гостиного двора. Звучит мелодия «Города над вольной Невой» и затем сразу марш, перетекающий в Гимн великому городу Глиэра. Дирижер - начальник военно-оркестровой службы ЗВО полковник Сергей Вовк
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Барабанщики идут по Невскому.
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Фанаты «Зенита» перед заключительным матчем сезона в 2018/19 против красноярского «Енисея» устроили проход по Крестовскому острову, который приурочили к завоеванию чемпионского титула. Шествие началось в 12.15 от станции метро «Крестовская».
Всего в мероприятии приняли около 3 тысяч человек.
На протяжении всего пути до стадиона фанаты жгли файеры и взрывали петарды, чем пугали случайных прохожих. Однако, в целом мероприятие прошло мирно, колонну сопровождали омоновцы.
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Вместе с пионерами на Невский вышло солнышко.
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Немного праздничной атмосферы в ленту:
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В колонне «Фонтанке» встретились настоящие пионеры. Из Курской области. Уверяют, что их отряд так и называется, пионерским, и пионерия жива, а они - поддерживают советские традиции:
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Барабанщики пошли на Невский. И нет им конца. Хвост колонны теряется за (бывшим) Суворовским училищем
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По данным КРТИ, в велопараде приняли участие около 23 тысяч человек.
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Наверное, самые необычные участники барабанного флэшмоба - из студии «Ханнури», где они занимаются игрой на корейских национальных инструментах, и национальными танцами (в Петербурге).
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Барабанщики ещё не стартовали, а за ними уже пришли следующие, как бы напоминая о грядущем эмодзи-флэшмобе.
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За мальчиками - девочки. Самые горячие - представительницы Краснодара, в чёрно-белых нарядах. Скачут без остановки и веселятся. Самая заводная - самая младшая участница Ирочка, ей восемь, и она из младшей группы творческой студии.
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Разминаются
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Первыми пойдут 23-й военный оркестр штаба ЗВО и оркестр Военно-медицинской академии. Пока репетируют: одни на колокольчиках проигрывают «Город над вольной Невой», другие поднимают гром барабанного тутти. Ведущий в микрофон проводит перекличку. Явно нервничает. «Перестаньте играть, сосредоточьтесь!» «А это кто???» «Город Владикавказ, где вы?»
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Тем временем на Садовой идёт перекличка барабанщиков:
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Невский пуст, но это временное затишье:
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Кареты уехали на Стрелку, опасения по поводу встречи с барабанщиками не подтвердились: все продумано. Цирковая колонна меж тем развернулась и вместе с Запашными пошла обратно по Невскому. Дети рады, ходят колесом - во всех смыслах. Родители торопят: отставать нельзя!
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Напоминаем еще раз - пока что город - одно большое перекрытие или пробка. Проблемы у автомобилистов не только в районе Невского, но и на Выборгской стороне и у Парка 300-летия, куда направляется колонная велосипедистов. Еще раз свериться с маршрутом поможет наша новость со всеми перекрытиями.
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Кареты едут по центральной части Невского, дети - учащиеся цирковых студий города - крутят хулахупы и всячески поддерживают:
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В колонне замечены цыпленок, мышка и крокодильчик:
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Началось! Колонна представителей национальностей вышла к Гостиному двору. Но рады этому не все: например, сотрудники доставки теряются, не найдя выхода из лабиринта ограждений:
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Еще немного милоты с велопарада. Проша на руках у хозяина - тоже любитель покатушек:
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Представители Кореи заскучали в ожидании начала. Хотя они поедут среди первых - их карета третья. Интересно, что ребята представляют корейцев Сахалина. Оттуда они и приехали в Петербург - учиться.
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Еще немного каретной красоты:
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Карета представителей Армении:
А это - участники парада от Казахстана:
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"Ребята, если что - прыгаем, дверь открывается легко, вот так!" - показывает девушка-жокей пассажирам своей кареты, представителям Украины и Курдистана. "Я, конечно, буду тормозить, но насколько жидкости хватит", - продолжает она, видя замешательство. Оказывается, дело в том, что их карета идёт последней, и, как опасаются жокеи, окажется ближе всего к барабанщикам, что выйдут на Невский за ними. А лошади их боятся:
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Велосипедисты едут по Невскому, а вот автомобилистам туда въезд заказан. Как объехать праздник, если ты на него не хочешь, или, наоборот, как подобраться максимально близко, не застряв в пробке, в материале "Фонтанки".
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Еще немного необычных образов велопарада:
Дед Мороз в мае:
и Решетка Летнего сада:
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"Пора-пора-порадуемся", - тихонько затянули Запашные, выезжая на Караванную, - передает из центра Петербурга корреспондент "Фонтанки"
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Перед началом парада братья Запашные вышли к прессе в костюмах из шоу "Эпицентр мира", которое сейчас идёт в Цирке. На вопрос корреспондента "Фонтанки", кто их персонажи, - сошлись на том, что все герои русских сказок разом:
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Старт велопараду дан: Тысячи велосипедистов парадом открыли празднование Дня города в Петербурге
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Всех, кто собирается на праздник, предупреждаем: весь день в Петербурге будет "петербургская" погода - до +15 и возможен небольшой дождь. Запасайтесь зонтиками.
Хотя пока что Яндекс.Карты уверяют, что в ближайшие три часа дождя в городе ожидать не стоит:
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Велоспорт - это не только полезно, но и весело!
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А у цирка - еще одни участники городского праздника - братья Запашные. Они на конях выедут на Невский и проследуют с вместе с ц рковым представлением до стрелки Васильевского острова. К этом году Цирк на Фонтанке выбрал более "классический" вариант - год назад по Невскому водили слонов. Зрелище было впечатляющее, но многие горожане переживали за безопасность, так как толпа оказалась слишком близко к гигантам.
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На Невском - тоже готовы к началу праздника. На Караванной, как передает корреспондент "Фонтанки" в форме каламбура - "караван"... из карет. Рядом - казаки.
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В рядах любителей велоспорта "Фонтанка" встретила председателя КГИОП Сергея Макарова:
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У БКЗ собираются велосипедисты, у них осталось чуть больше 15 минут до старта, они проедут от центра Петербурга до Парка 300-летия:
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Старт мероприятиям, приуроченным к празднованию Дня города, будет дан в 11 часов утра, а пока вы можете посмотреть, что же интересного ожидает нас сегоня. Полная афиша событий, как всегда, на "Фонтанке".
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Доброе утро, Петербург!
Мы начинаем!