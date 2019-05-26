Санкт-Петербург отмечает 316-й День рождения. Трансляция

"Фонтанка" в режиме онлайн будет следить за всеми событиями этого праздничного дня.

26 мая, 15:10 И мы ставим этому празднику уверенный "лайк": Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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26 мая, 15:09 "Как бы все хорошо, но чего-то не хватает", - угадали мысли петербуржцев ведущие. Но оказалось, что речь всего лишь о фигуре красного сердца, которую сейчас снова будут выстраивать из людей

26 мая, 15:07 "Любовь на Невском", - объявила ведущая, прежде чем на него вынесли следующий воздушный шарик с влюбленным эмоджи

26 мая, 15:06 "Большие пальцы вверх, потому что у меня вообще никаких сомнений, что мы установили рекорд", - уверен ведущий. Официальных результатов, тем временем, все ещё нет.

26 мая, 15:02 Около 400 волонтеров и 15 минут понадобилось, чтобы сконструировать хэштег #СПБ

26 мая, 15:01 Кажется, все получилось!

Для просмотра в полный размер кликните мышкой "Ребят, ориентируемся на разметку Невского проспекта, она идеальна", - сказали ведущие, и где-то возрадовались коммунальщики)))

26 мая, 14:57 То, что получаетсся на земле, показывают на экранах. Фотографы притомились, так как лучший ракурс все равно только с верхней точки:

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26 мая, 14:56 Ведущие предлагают таким хэштегом отмечать свои публикации в соцсетях и признаваться в любви Петербургу. "Мы любим Петербург и он всегда отвечает нам взаимностью" - говорит ведущий. "Не знаю, не хочу сглазить" -отвечает другой.

26 мая, 14:52 Ага. Теперь знаем и про слово: Хэштег из "живых людей", как подчёркивают в микрофон, строится едва ли не так же мучительно, как барабанщики. То один край линии оказывается толще другого, то линии выходят не параллельными. Но это ещё полбеды: дальше придется писать СПБ Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

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26 мая, 14:51 Такой вот хэштег... еще бы знать, к чему он. Пока видим только "диез", может, слво какое организаторы нам расскажут... Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

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26 мая, 14:49 Пока публика только выстраивается в знак "диез", посмотрим на экстремалов, которые тольок что закончили свои выступления на Невском: Смотреть в новом окне Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

26 мая, 14:47 А теперь начинается эмоджинальный флэшмоб. Так его назвали организаторы. Это значит, что перед Гостиным двором появится хэштег ("Это знак диеза" - поясняют ведущие). "Две параллельные линии с двумя пересекающимися линиями"

26 мая, 14:46 Смотрите, как все-таки кру то на Невском!







26 мая, 14:44 Как там наш рекорд? - вдруг вспоминают ведущие. И сами себе отвечают, что так увлечены действом ("Ни одного фотографа не пострадало"), что даже не смотрят в сторону того места, куда удалилось жюри. Куда - не уточняют

26 мая, 14:37 Появляются спортсмены-экстремалы. Устанавливают рампу для трюков. Фото: Артем Кузьмин

26 мая, 14:30 Барабанщики замерзли. Фото: Артем Кузьмин

26 мая, 14:23 Ведущие прибегли к последнему козырю. "А давайте крикнем "Раз, два, три, Зенитушка -дави!!!" В честь чемпионства".

26 мая, 14:21 На экранах показали активные переговоры судьи и команды. "Какие-то нюансы", - нагнетают ведущие. Судья уходит на совещание с куратором. Барабанщики по-прежнему стоят. "Мы не можем стоять и ждать, давайте продолжим праздновать",- подбадривают ведущие. Барабанщики устроили ещё одно тутти и пошли перестраиваться. "Ну и пусть совещаются, нам ничто не помешает радоваться",- скомандовали им. И на Невский вышли физкультурники.

26 мая, 14:13 Пока барабанщиков считают, дргие участники парада развлекаются: Смотреть в новом окне Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

26 мая, 14:09 Попытка завершена, ждём вердикта. Уши заложило.

26 мая, 14:08 Фото: Алина Циопа Судья и его команда идут между рядами. Все.

26 мая, 14:04 Примерно половина пройдена. Похоже, это надолго. Непростое дело - рекорды.

26 мая, 14:02 В ожидании рекорда, оставшаяся часть колонны, в числе которых представители уличных видов спорта, заскучали и устроили небольшие соревнования.

26 мая, 13:58 Начали!

26 мая, 13:46 «Мы начинаем пробовать», - решает жюри. «That's fine (годится)» - одобрил итог построения господин Патель. Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа

26 мая, 13:43 Барабанщиков продолжают выравнивать. Судья ходит внутри периметра, помогает выравнивать музыкантов. «Главное - не спешить, ошибка может стоить очень дорого»,- поясняют ведущие. Прошлый рекорд крещендо установили 104 музыканта в городе Сан-паулу, Бразилия. Это произошло совсем недавно, 23 марта 2019 года. Смотреть в новом окне Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

26 мая, 13:34 Первый вступает крайний левый барабан, на каждый первый и третий счёт к нему присоединяется соседний стоящий музыкант. Крещендо завершается, когда дирижёр поднимает руку вверх. Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев

26 мая, 13:30 Барабанщиков «сдвигают» ближе к Садовой. По словам организаторов, представитель Книги рекордов Гиннеса - Правин Патель, наблюдавший за первым рекордом с балкона Комитета по культуре, спустился на Невский.

26 мая, 13:25 В качестве мирового рекорда, за которым наблюдает представитель Книги рекордов Гиннеса, будет фиксироваться барабанное крещендо. Механизм такой: музыканты выстроились в змейку в три ряда, и будут «передавать» ритм друг другу, от ряда к ряду. Барабанщики играют без репетиции. Фото: Алина Циопа

26 мая, 13:19 Ведущий резюмирует: «Ура, один рекорд - есть: мы побили свой собственный прошлогодний рекорд. Самое большое барабанное тутти России - есть». Мировой рекорд - впереди. Надеемся.

26 мая, 13:12 Оркестру из сотен барабанщиков дана команда строиться на тутти. Это означает, что все коллективы-участники должны будут играть одновременно для фиксации рекорда. Все коллективы сдвигаются вплотную друг к другу напротив Гостиного двора. Звучит мелодия «Города над вольной Невой» и затем сразу марш, перетекающий в Гимн великому городу Глиэра. Дирижер - начальник военно-оркестровой службы ЗВО полковник Сергей Вовк

26 мая, 13:09 Барабанщики идут по Невскому. Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев

26 мая, 12:58 Фанаты «Зенита» перед заключительным матчем сезона в 2018/19 против красноярского «Енисея» устроили проход по Крестовскому острову, который приурочили к завоеванию чемпионского титула. Шествие началось в 12.15 от станции метро «Крестовская». Смотреть в новом окне Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Всего в мероприятии приняли около 3 тысяч человек. На протяжении всего пути до стадиона фанаты жгли файеры и взрывали петарды, чем пугали случайных прохожих. Однако, в целом мероприятие прошло мирно, колонну сопровождали омоновцы. Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин

26 мая, 12:46 Вместе с пионерами на Невский вышло солнышко.

26 мая, 12:42 Немного праздничной атмосферы в ленту: Смотреть в новом окне Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

26 мая, 12:41 В колонне «Фонтанке» встретились настоящие пионеры. Из Курской области. Уверяют, что их отряд так и называется, пионерским, и пионерия жива, а они - поддерживают советские традиции: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

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26 мая, 12:35 Барабанщики пошли на Невский. И нет им конца. Хвост колонны теряется за (бывшим) Суворовским училищем

26 мая, 12:34 По данным КРТИ, в велопараде приняли участие около 23 тысяч человек.

26 мая, 12:27 Наверное, самые необычные участники барабанного флэшмоба - из студии «Ханнури», где они занимаются игрой на корейских национальных инструментах, и национальными танцами (в Петербурге). Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа

26 мая, 12:24 Барабанщики ещё не стартовали, а за ними уже пришли следующие, как бы напоминая о грядущем эмодзи-флэшмобе. Фото: Алина Циопа

26 мая, 12:22 За мальчиками - девочки. Самые горячие - представительницы Краснодара, в чёрно-белых нарядах. Скачут без остановки и веселятся. Самая заводная - самая младшая участница Ирочка, ей восемь, и она из младшей группы творческой студии. Фото: Алина Циопа

26 мая, 12:20 Разминаются Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев

26 мая, 12:16 Первыми пойдут 23-й военный оркестр штаба ЗВО и оркестр Военно-медицинской академии. Пока репетируют: одни на колокольчиках проигрывают «Город над вольной Невой», другие поднимают гром барабанного тутти. Ведущий в микрофон проводит перекличку. Явно нервничает. «Перестаньте играть, сосредоточьтесь!» «А это кто???» «Город Владикавказ, где вы?» Смотреть в новом окне Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

26 мая, 11:59 Кареты уехали на Стрелку, опасения по поводу встречи с барабанщиками не подтвердились: все продумано. Цирковая колонна меж тем развернулась и вместе с Запашными пошла обратно по Невскому. Дети рады, ходят колесом - во всех смыслах. Родители торопят: отставать нельзя! Смотреть в новом окне Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

26 мая, 11:56 Напоминаем еще раз - пока что город - одно большое перекрытие или пробка. Проблемы у автомобилистов не только в районе Невского, но и на Выборгской стороне и у Парка 300-летия, куда направляется колонная велосипедистов. Еще раз свериться с маршрутом поможет наша новость со всеми перекрытиями. скриншот сервиса Яндекс.Навигатор

26 мая, 11:50 Кареты едут по центральной части Невского, дети - учащиеся цирковых студий города - крутят хулахупы и всячески поддерживают: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

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26 мая, 11:48 В колонне замечены цыпленок, мышка и крокодильчик: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

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26 мая, 11:45 Еще немного милоты с велопарада. Проша на руках у хозяина - тоже любитель покатушек: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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26 мая, 11:36 Представители Кореи заскучали в ожидании начала. Хотя они поедут среди первых - их карета третья. Интересно, что ребята представляют корейцев Сахалина. Оттуда они и приехали в Петербург - учиться. Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

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26 мая, 11:31 Еще немного каретной красоты: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

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26 мая, 11:26 "Ребята, если что - прыгаем, дверь открывается легко, вот так!" - показывает девушка-жокей пассажирам своей кареты, представителям Украины и Курдистана. "Я, конечно, буду тормозить, но насколько жидкости хватит", - продолжает она, видя замешательство. Оказывается, дело в том, что их карета идёт последней, и, как опасаются жокеи, окажется ближе всего к барабанщикам, что выйдут на Невский за ними. А лошади их боятся: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

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26 мая, 11:22 Велосипедисты едут по Невскому, а вот автомобилистам туда въезд заказан. Как объехать праздник, если ты на него не хочешь, или, наоборот, как подобраться максимально близко, не застряв в пробке, в материале "Фонтанки". Фото: КРТИ Петербурга Фото: КРТИ Петербурга

26 мая, 11:16 "Пора-пора-порадуемся", - тихонько затянули Запашные, выезжая на Караванную, - передает из центра Петербурга корреспондент "Фонтанки"

26 мая, 11:15 Перед началом парада братья Запашные вышли к прессе в костюмах из шоу "Эпицентр мира", которое сейчас идёт в Цирке. На вопрос корреспондента "Фонтанки", кто их персонажи, - сошлись на том, что все герои русских сказок разом:





26 мая, 11:07 Старт велопараду дан: Тысячи велосипедистов парадом открыли празднование Дня города в Петербурге

26 мая, 11:03 Всех, кто собирается на праздник, предупреждаем: весь день в Петербурге будет "петербургская" погода - до +15 и возможен небольшой дождь. Запасайтесь зонтиками. Хотя пока что Яндекс.Карты уверяют, что в ближайшие три часа дождя в городе ожидать не стоит: скриншот страницы сервиса Яндекс.Погода

26 мая, 10:49 А у цирка - еще одни участники городского праздника - братья Запашные. Они на конях выедут на Невский и проследуют с вместе с ц рковым представлением до стрелки Васильевского острова. К этом году Цирк на Фонтанке выбрал более "классический" вариант - год назад по Невскому водили слонов. Зрелище было впечатляющее, но многие горожане переживали за безопасность, так как толпа оказалась слишком близко к гигантам. Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

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26 мая, 10:46 На Невском - тоже готовы к началу праздника. На Караванной, как передает корреспондент "Фонтанки" в форме каламбура - "караван"... из карет. Рядом - казаки.







26 мая, 10:45 В рядах любителей велоспорта "Фонтанка" встретила председателя КГИОП Сергея Макарова: Сергей Макаров Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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26 мая, 10:44 У БКЗ собираются велосипедисты, у них осталось чуть больше 15 минут до старта, они проедут от центра Петербурга до Парка 300-летия:







26 мая, 10:37 Старт мероприятиям, приуроченным к празднованию Дня города, будет дан в 11 часов утра, а пока вы можете посмотреть, что же интересного ожидает нас сегоня. Полная афиша событий, как всегда, на "Фонтанке".