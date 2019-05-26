Мадуро согласился на переговоры с оппозицией. Делегация едет в Осло

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил в Норвегию делегацию на переговоры с оппозицией.

«Я благодарю правительство Норвегии за его усилия по продвижению диалога о мире и стабильности в Венесуэле. Наша делегация отправляется в Осло с готовностью работать над согласованной всеобъемлющей повесткой дня и продвигаться вперед в построении хороших соглашений», – написал он 26 мая в своем Twitter.

Agradezco al gobierno de Noruega por sus esfuerzos para avanzar en los di?logos por la Paz y la estabilidad de Venezuela. Sale hacia Oslo nuestra delegaci?n con buena disposici?n para trabajar la agenda integral acordada y avanzar en la construcci?n de buenos acuerdos. pic.twitter.com/8WMEZiNCuz — Nicol?s Maduro (@NicolasMaduro) 26 мая 2019 г.







Накануне МИД Норвегии анонсировал, что на следующей неделе в Осло состоятся переговоры представителей Николаса Мадуро и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае предложил провести досрочно запланированные на конец 2020 года выборы в парламент, контролируемый сейчас оппозицией.