«Кастинг министров в новый кабмин Украины». Зеленский станцевал на съемках юмористического шоу

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха». Видео с его выходом на сцену 26 мая публикуют украинцы в соцсетях.

В самом начале выступления Зеленский выбежал на сцену, станцевал и поприветствовал зрителей. Он сказал: «Добрый вечер. Больше слов у меня нет. Я вас люблю!», после чего ушел обратно в зал, предварительно поцеловав в макушку ведущего Евгения Кошевого (он сменил Зеленского на этом посту).

Журналистка Юлия Витязева выложила видео этого момента в Twitter с подписью «Кастинг министров в новый кабмин Украины».







Кастинг министров в новый кабмин Украины.

Председатель жюри – лично президент страны Зеленский, который принял участие в съемках юмористической программы «Лига смеха» в Киеве, где станцевал вместе с участниками шоу? pic.twitter.com/ySQelZcvzR — Юлия Витязева (@Vityzeva) 25 мая 2019 г.

Отметим, пресс-служба «Квартала 95» ранее сообщала, что после выборов Зеленский оставит все проекты, в которых был режиссером-постановщиком, актером и ведущим. Свою долю в бизнесе президент Украины передал партнерам, но продолжит получать дивиденды.