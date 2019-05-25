На антирекламу Резника ответили постером против Беглова. На Невском появился очередной политический стрит-арт

Рекламный постер с изображением врио губернатора Петербурга Александра Беглова, которое сопровождается осуждающими его словами, появился на Невском проспекте, неподалеку от пересечения с Пушкинской улицей. Об этом 25 мая вечером сообщили читатели «Фонтанки».

На плакате сообщается о том, что Беглов якобы боится критики и любит разгонять митинги. Ответственность за размещение антирекламы врио губернатора взяло на себя движение «Время» во главе с Николаем Артеменко. Постер выполнен в стилистике рекламы доставки еды — так же, как раньше было сделано с изображением депутата Максима Резника. Про парламентария утверждали, что он не видит перспектив в своей политической работе и поэтому, якобы, перешёл на лёгкие наркотики.

Напомним, глава петербургского филиала компании Russ Outdoor Дмитрий Орлов тогда объяснял «Фонтанке», что взломать бокс не так уж сложно, и это обычное дело в преддверии выборов. Впрочем, противникам врио губернатора, судя по сообщениям очевидцев, и вовсе не пришлось взламывать бокс — они просто наклеили свой постер поверх него.





