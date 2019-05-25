Владимир Бортко: Меня считают добрым милым дедушкой. Наверное, муниципальный фильтр я пройду

Режиссер Владимир Бортко по просьбе «Фонтанки» после официального выдвижения Александра Беглова на выборы губернатора оценил свои перспективы пройти муниципальный фильтр и составить врио градоначальника конкуренцию в итоговом бюллетене.

Шансы достаточно высоки, заявил кинодеятель и член партии КПРФ 25 мая в Петербурге в кулуарах церемонии вручения литературной премии «Нацбест».

«Танго одному танцевать невозможно. Вокруг — одни единороссы. Или он (врио губернатора Беглов — прим. ред.) сам танцует, либо выберет из тех, кто ему удобен. Поскольку я считаюсь добрым милым дедушкой, наверное, муниципальный фильтр я пройду. А что им (единоросам — прим. ред.) еще делать?», – пояснил свою логику Бортко.

В ответ на вопрос «Фонтанки», согласен ли сам режиссер с оценкой себя как «доброго дедушки», Бортко ответил: «Участвовать — это олимпийский девиз, а в выборах главное — победить».







Напомним, 25 мая врио губернатора Александр Беглов официально заявил, что будет выдвигаться на выборы. Его слова прозвучали во время объезда Курортного района. По данным «Фонтанки», присутствовать в бюллетенях на выборах 8 сентября, помимо Беглова и Бортко, будут Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Олег Капитанов (ЛДПР) и Михаил Амосов (беспартийный, самовыдвиженец).