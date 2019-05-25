Главный тренер сборной России о поражении в полуфинале хоккейного ЧМ: Надо было заносить больше на «пятачок»

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал проигрыш в полуфинале чемпионата мира. Как передает 25 мая ТАСС, ему не хватило от команды бросков.

«Надо было заносить больше на «пятачок». Финны ложились под шайбу, хотелось бы поэтому больше бросков, игра шла до одного гола», — сказал Воробьев.

Напомним, сборная России проиграла в полуфинале Финляндии 0:1. Таким образом, подопечные Воробьева сыграют теперь за бронзовые медали с неудачником другого полуфинала Канада – Чехия, который пройдет сегодня позже.

В последний раз сборная России выиграла золото чемпионата мира в 2014 году. После этого было серебро в 2015-м и две бронзы подряд в 2016-м и 2017-м.





