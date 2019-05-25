Омским проституткам городское правительство раздаст витамины и презервативы. Чиновники знают, где искать платную любовь

Бюджетная организация Центр СПИД планирует проверить на наличие вируса 150 проституток в Омске. Девушек собираются искать на городских улицах, в реабилитационных центрах и «местах появления».

Как сообщает 25 мая издание «Омск Регион», на профилактику Центр планирует потратить около 350 тысяч рублей, соответствующий конкурс можно найти на сайте госзакупок. В задачи подрядчиков входит отыскать проституток, уговорить их сдать экспресс-тест на ВИЧ, вручить им презервативы, витамины и различные информационные материалы. 150 девушек планируется проверить до конца этого года. Проверки будут проводить, как указано в техзадании, «на улицах города Омска, в местах появления работников коммерческого секса, в реабилитационных центрах».

По данным региональных социологов, все сотрудницы секс-компаний употребляют алкоголь и каждая пятая — наркотики. Большая их часть обслуживает до 15 клиентов в неделю.





