В Дагестане произошло землетрясение магнитудой более 4 баллов: повреждены школы, детские сады и дома

В Буйнакском районе Республики Дагестан более 20 зданий, среди которых шесть школ и детский сад, получили повреждения в результате двух землетрясений. Магнитуда первого достигала 4,4 балла.

Первое землетрясение было зафиксировано 25 мая в 01:34 по местному времени. Второе в 02:44 и уже имело магнитуду 2,3. Эпицентры подземных толчков были в нескольких километрах от села Халимбек-аул Буйнакского района, но подземные толчки ощущались и в Буйнакске, а в районе в зданиях обвалилась штукатурка, образовались трещины на стенах, сообщает «Российская газета».

Для выяснения последствий сейсмособытия в Буйнакский район выехало руководство Главного управления МЧС России по Республике Дагестан во главе с Нариманом Казимагамедовым, а также врио директора ГАУ «Сейсмобезопасность» Минстроя Дагестана Магомед Магомедов и руководитель комитета архитектуры и градостроительства республики Незир Гусейнов.

Как уточняет местный канал РГВК «Дагестан», подземные колебания в республике постоянны, в среднем за год фиксируют порядка 2 тысяч толчков, однако все они остаются для жителей неощутимыми.





