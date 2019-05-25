В Балашихе за взятки от дорожников арестовали замглавы города. «Общее покровительство» обошлось бизнесменам в 4 млн

Заместителю главы подмосковной Балашихи предъявлены обвинения за взятку в особо крупном размере. Деньги он получал за отсутствие контроля над качеством ремонта.

Об аресте чиновника 25 мая сообщает Следственный комитет Московской области. По версии следствия, управленец из городской администрации брал деньги за «общее покровительство» с 2018 года, к моменту ареста он успел заработать больше 4 млн рублей. СК не называет фамилию заместителя, однако, по данным СМИ, арестован Алексей Коваль. В администрации Балашихи он замещает главу с лета 2017 года.





