«Авторитарные правительства не остановятся ни перед чем». Павел Дуров обвинил российские власти в попытке взлома аккаунтов журналистов в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что российские власти попытались взломать аккаунты четырех журналистов, освещавших протесты против строительства храма в Екатеринбурге.

«К счастью, все эти попытки потерпели неудачу из-за двухэтапной аутентификации, – написал 25 мая Дуров в своем канале. – Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан. Мы призываем пользователей в таких странах перепроверить, что у них включена двухэтапная аутентификация. Будьте в безопасности и оставайтесь сильными».

Утром 25 мая шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев сообщил о попытке взломать его Telegram-аккаунт, а также аккаунты заместителя главного редактора Ura.ru Антона Ольшанникова и еще двух уральских журналистов. Все они активно работали, освещая протесты против строительства в столице Урала храма святой Екатерины.





