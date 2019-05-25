Четверо детей ушли купаться в Колпино. Один не вернулся

В реке Ижоре утонул школьник днём 25 мая. Ещё одного мальчика спасли сотрудники аварийной бригады «ПетербургГаза».

Как сообщает МЧС, четверо детей проводили время на берегу Ижоры около Загородной улицы в Колпинском районе. Ближе к четырём часам дня двое из мальчиков решили искупаться. Вскоре крики тех, кто остался на берегу, услышали газовики. Одного ребёнка удалось вытащить, тело второго, восьмилетнего, спустя час на берег достали водолазы.

Напомним, весной двое мальчиков вышли на некрепкий лед Невы в Невском районе города. Один выплыл сам, тело второго так и не нашли.





