Якорная цепь рухнула во время спуска ледокола «Урал» в Петербурге. «Балтзавод»: зрителям ничего не угрожало

скриншот видео с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Левая якорная цепь атомного ледокола «Урал» во время торжественного спуска на Балтзаводе отцепилась раньше времени и упала на стапель. Рядом были сотни гостей мероприятия с детьми. Атомоход утащил её с собой в Неву, по дороге поднимая клубы пыли. На заводе уверены, что людям ничего не угрожало.

В пресс-службе Балтийского завода 25 мая объяснили «Фонтанке» произошедшее особенностями спуска и заявили, что все прошло нормально. Цепь упала в зоне, где никого не должно было быть, заверили на предприятии.







«Урал» – один из трех самых больших и мощных атомоходов в мире. В торжественном спуске его на воду участвовали глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая стала его крестной матерью, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, экс-губернатор Георгий Полтавченко и президент ОСК Алексей Рахманов. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.

Напомним, ледокол «Урал» уже появлялся в новостях из-за происшествий на борту. Так, минимум дважды на нем происходил пожар: в апреле 2019-го загорелся рукав шланга на верхней палубе судна, а в феврале выгорели 2 метра пластиковой трубы воздуховода.