Россия проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Поражением завершился для сборной России полуфинал чемпионата мира по хоккею против Финляндии в субботу, 25 мая. Россияне уступили со счётом 0:1. Единственный гол забил на 50-й минуте Марко Анттила.

Таким образом, в финал вышла Финляндия. России предстоит матч за бронзовые медали. В другом полуфинале встречаются Канада с Чехией.

В последний раз сборная России выиграла золото чемпионата мира в 2014 году. После этого было серебро в 2015-м и две бронзы подряд в 2016 и 2017 годах.





