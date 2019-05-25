Ивлеева, Монеточка и дизайнеры с моделями: Forbes выбрал самых перспективных россиянок моложе 30 лет

Журнал Forbes отобрал самых перспективных россиянок моложе 30 лет, которые в относительно юном возрасте добились больших успехов в своей профессиональной нише и получили признание в России и за ее пределами. Рейтинг опубликован 25 мая на сайте издания.

Из него можно сделать вывод, что женщины особенно успешны как предприниматели, благотворители, блогеры, модели и музыканты. Но не все они пока известны широкой публике.

Например, молодой дизайнер корейского происхождения Женя Ким переехала из Узбекистана в Москву 18 лет назад. Сейчас ей 28, а её бренд J.Kim представлен в универмаге «Цветной» в Москве и в шоуруме Mainoun в Нью-Йорке. А в копилке — номинация на Woolmark Prize — одну из престижных мировых премий в сфере моды.

29-летняя соосновательница стритвир-бренда Outlaw Moscow Диляра Минрахманова получила статус партнера компании Puma. 18-летняя модель Кристина Грикайте родом из Омска, а уже участвовала в показах для Dior, Paco Rabanne, C?line, Louis Vuitton, Valentino и попала на обложки японского Vogue. Дарья Алексеева — основатель благотворительного магазина Charity Shop. Елизавета Олескина основала фонд «Старость в радость», под шефством которого находятся 200 домов-интернатов в 30 регионах.







Анна Белова — сооснователь проекта Devar, который занимается производством детских книг с технологией дополненной реальности и реализует продукцию в 40 странах мира. 26-летняя Галина Дегтярева из «Газпром-медиа Холдинг» пишет колонки про инвестиции для зарубежных журналов и преподает венчурное инвестирование в МГУ.

Алина Пязок, 28-летний клипмейкер, училась в Петербурге. Она, по мнению Forbes, ответственна за YouTube-революцию в российской поп-культуре. Именно ее «перу» принадлежат клипы группы Little Big. А 20-летняя Елизавета Гырдымова стала известна как певица Монеточка. В 2018 году она выпустила альбом «Раскраски для взрослых», который моментально стал хитом.

27-летняя Елизавета Мелик-Гайказян в составе международной коллаборации ученых разрабатывает новые материалы для солнечных батарей и светодиодов. А 24-летняя Татьяна Мингалимова участвовала в запуске канала «вДудь», а потом запустила собственный — «Нежный редактор», у которого уже более 450 тыс. подписчиков и порядка 45 млн просмотров.

Тут же 28-летняя Настя Ивлеева, героиня «вДудь», — она запустила собственное YouTube-шоу, на которое подписалось более 2,5 млн пользователей. Также она активно развивает свой Instagram, у нее уже около 12 млн подписчиков.