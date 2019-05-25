В Казахстане ветер снес батут. Погиб ребенок, есть пострадавшие

Ветер опрокинул батут с детьми в Центральном парке Караганды. Как сообщает 25 мая Tengrinews.kz, в результате ЧП погиб один ребенок, еще как минимум трое получили травмы.







«В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте», – рассказали в Департаменте полиции Карагандинской области. В службе скорой помощи уточнили, что на место были отправлены пять бригад, госпитализировать пришлось троих детей — все они находятся в стабильном состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье 306 часть 3 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека»).