Происшествия
В Казахстане ветер снес батут. Погиб ребенок, есть пострадавшие
Ветер опрокинул батут с детьми в Центральном парке Караганды. Как сообщает 25 мая Tengrinews.kz, в результате ЧП погиб один ребенок, еще как минимум трое получили травмы.
От подписчика ___ Здравствуйте Анонимно пожалуйста Перевернулось батут в парке и киоск. Погиб 11 летний ребёнок 2 госпитализированы _____ #карагандасити #караганда #караганда #майкудук #балхаш #атырау ___ По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 часть 3 УК РК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека». Назначены необходимые экспертизы. Изымается документация по эксплуатацию данного объекта.
«В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте», – рассказали в Департаменте полиции Карагандинской области. В службе скорой помощи уточнили, что на место были отправлены пять бригад, госпитализировать пришлось троих детей — все они находятся в стабильном состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье 306 часть 3 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека»).