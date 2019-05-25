«Опять придется ходить с протянутой рукой». Союз журналистов Петербурга и Ленобласти переизбрал председателя

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на IX съезде 25 мая выбрал руководящие органы. Председателем союза в третий раз подряд стала Людмила Фомичева — за ее кандидатуру съезд высказался единогласно.

«Тянуть этот воз — тяжело. И я как представлю, что в ноябре опять придется ходить с протянутой рукой, мне становится плохо», – призналась она. И добавила, что собирать средства на проведение ежегодного журналистского конкурса «Золотое перо» с каждым годом становится все сложнее.

В правление Союза вошли 58 главредов и журналистов Петербурга и Ленобласти.

Почетными участниками съезда стали глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев и первый секретарь столичного Союза Людмила Щербина. Гусев во время своего выступления предложил объединить союзы журналистов Москвы и Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но поддержки среди делегатов съезда это предложение не получило.

Выборы председателя Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области проходят раз в 4 года на съезде организации. В IX съезде приняли участие 106 делегатов.





