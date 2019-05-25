Китайцы создали четвероногого робота. Он почти такой же, как SpotMini от Boston Dynamics

Новую разработку представила компания Unitree Robotics из Китая. Робота на четырёх ногах назвали Aliengo.

О новинке 25 мая сообщает издание N+1. Робот оснащён плоским корпусом, ноги к условному туловищу крепятся двумя приводами. Ещё по одному двигателю установлено в самих «лапах», что позволяет ему двигаться не только вперёд, но и наклоняться в стороны. Передняя часть корпуса оснащена блоком датчиков, однако какими именно — китайцы рассказывать не стали. Не объяснили они и планы на его продажу.

Своего первого робота Unitree Robotics создали в 2017 году. Его назвали Laicago, в честь первой собаки-космонавта, лайки.

Разработка китайцев не нова. Ранее Boston Dynamics, лидеры в области робототехники, показали своего SpotMini. Он выглядит и двигается примерно так же, как Aliengo. Американцы научили своего робота танцевать, носить коробки и таскать в гору грузовик.





