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25.05.2019 16:53
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На Такс-параде наградили жертву злоумышленников и собаку-самолет

На Такс-параде наградили жертву злоумышленников и собаку-самолет

Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

В саду Академии художеств днем 25 мая прошел ежегодный Такс-парад – костюмированное дефиле собак и их хозяев. Свыше сотни команд – а конкурс становится настолько серьезным, что подготовку к нему ведут целыми семьями, – прошли по высокому подиуму среди раскидистых деревьев. В этом году темой парада был театр.

Целая группа булгаковских персонажей – Кот-бегемот в меховом костюме и с фонтанирующим искрами примусом, Аннушка с маслом и Мастер с книгой – морально поддерживали на сцене таксу Фагота. Такса Лапа оказалась дракончиком в руках Дейнерис. Собаки Иветта и Ирис, в прошлом году игравшие в ковбоев, на этот раз оказались пристегнуты на поводки – связки сосисок в руках «баварской» пары (на самом деле приехавшей на Такс-парад из Москвы). А такса по имени Шанти и вовсе превратилась в самолет в руках заботливой стюардессы – эту пару ведущие тут же окрестили Мимино. Им достался спецприз председателя жюри. 

На Такс-параде наградили жертву злоумышленников и собаку-самолет

Приз зрительских симпатий получила такса-богатырь – одетый в кольчугу пес с топориком за спиной и в шлеме составлял компанию разнаряженному а-ля-рюс хозяину.



Алина Циопа

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Но главный приз все равно получила не смелость и креативность, а элегантность – билет на круиз по Балтийскому морю достался обладательнице таксы Фиби в черно-белых мехах, пригодных для светского раута.

Алина Циопа

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Не с пустыми руками ушли преданные друзья. Пес Джонни, победитель самого первого Такс-парада, ныне одетый под капитана Джека Воробья, получил статуэтку-трофей «за верность Такс-параду». 

Медалями были награждены такса Степан и его хозяйка Анастасия, едва не расставшиеся навсегда: открывая дачный сезон в Синявино, они на минутку заскочили в местный магазин, не вынув ключей из машины – потому и собаку с собой не забрали. Этой минуты хватило на то, чтоб нашлись желающие преступить закон. Степан машину не покинул, и хозяева сбились с ног, пытаясь найти уже не столько машину, сколько дорогого друга и члена семьи. К счастью, все закончилось хорошо и довольно быстро: менее чем через сутки автомобиль нашли аж под Порховом.

На Такс-параде наградили жертву злоумышленников и собаку-самолет

В процессе награждения ведущие рассказывали истории некоторых такс, нашедших новых хозяев благодаря предыдущим такс-парадам и другим организациям. Так, одна из такс оказалась в семье артиста Театра балета Бориса Эйфмана и в этот раз выступала на подиуме уже с ним. Другая такса, подобранная под Омском, специально прилетела в Петербург и дефилировала с целью найти свою новую семью. Сразу три финалистки – животные «с ограниченными возможностями»: недействующие задние лапы им заменяли коляски.

Этот год был последним, когда на сцене выступали участники ансамбля «Танцующие сосиски» – его четвероногие артисты уже в преклонном возрасте, и они приняли решение завершить карьеру. В этом смысле мероприятие было немного с грустинкой, но находились и те, кто придавал ему задора. Так, самым неожиданным участником парада оказался гигантский молодой мастиф по кличке Олаф. Наряженный в исторический костюм и с заплетенными русыми косичками, он играл Офелию. 


© Фонтанка.Ру

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