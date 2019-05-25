Спутники Илона Маска напугали россиян. Пока одни заговорили про НЛО, петербуржцы готовятся вновь вглядываться в ночное небо

Интернет-спутники компании SpaceX Илона Маска, запущенные в небо накануне утром, в ночном небе выстроились в цепочку. Некоторые испугались увиденного.

Чётко заснять движение объектов в ночном небе 25 мая удалось астроному из Нидерландов. На кадрах видно ровную линию из «звёзд».

В некоторых российских СМИ наутро появились новости со словами очевидцев, которые уверены, что видели НЛО. Возможно, им снова посчастливится посмотреть на «инопланетян» и сегодняшней ночью. Специалисты подсчитали что, например, над Петербургом спутники Маска пролетят 25 мая в 23:41, а также в 01:16 и 02:53 26-го числа. Правда, скорее всего, жители Северной столицы это явление не увидят, синоптики обещают дождь.

Ранее «Фонтанка» писала об успешном запуске программы глобального Интернета Starlink, состоящей из 60 спутников.





