«Посмотрим, какой путь выберут в Кремле». Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков может стать первым шагом к переговорам с Россией
Исполнение Россией решения Международного трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым шагом к восстановлению отношений между странами. Об этом 25 мая сообщил в своем Facebook президент Украины Владимир Зеленский.
«Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Увидим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!» – написал Зеленский.
Напомним, ранее стало известно, что 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял постановление, в котором обязал Россию освободить моряков и корабли, задержанные после конфликта в Керченском проливе.
Справка:
25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» были задержаны кораблями погрануправления ФСБ при попытке приблизиться к Керченскому проливу. Российские корабли применяли оружие. Украинские моряки содержатся в СИЗО Лефортово. 3 декабря им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ («Незаконное пересечение границы Российской Федерации»). Им грозит до 6 лет лишения свободы.