«Посмотрим, какой путь выберут в Кремле». Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков может стать первым шагом к переговорам с Россией

Исполнение Россией решения Международного трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым шагом к восстановлению отношений между странами. Об этом 25 мая сообщил в своем Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

«Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Увидим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!» – написал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял постановление, в котором обязал Россию освободить моряков и корабли, задержанные после конфликта в Керченском проливе.





