Вслед за ретропарадом в Петербурге прошёл и мокрый заезд. Реки и каналы наводнили гидроциклисты

Заездом по рекам и каналам в центре Петербурга День города отметили аквабайкеры. Их неспешный ход 25 мая засняли очевидцы.

Десятки любителей скоростного передвижения по воде приняли участие в параде. Горожане засняли участников с Невского проспекта на Мойке. Гидроциклы двигались непривычно медленно, чаще петербуржцам приходится уворачиваться от брызг. В том числе из-за этого в обычное время въезд им в центр Петербурга запрещён.

До аквабайкеров другой парад прошёл прямо на Невском. По проспекту проехали ретроавтомобили, не обошлось без поломок.





