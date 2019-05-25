«Месть угонщиков». В день обысков у авторитетного автолюбителя в Петербурге и области угнали 12 машин. Поставлен рекорд

Автоворы поставили новый рекорд. Как пишет 25 мая 47news, за сутки в Ленобласти угнали пять машин, в Петербурге — еще семь.

В правоохранительных органах подчеркнули, что угонщики поставили рекорд — в мае таких «плодотворных» суток у автоворов до сих пор не было. В Кировском районе угнали «Джип Гранд Чероки», «Мицубиси ASX», «Хёнде Крету»; в Красносельском – «Хёндэ Туксон» и «Ниссан Кашкай»; в Гатчинском районе воры взяли один «Туксон», еще один угнали во Всеволожском районе. Там же хозяев лишились «УАЗ Патриот» и мотоцикл «Сузуки». В Киришах угнали «Лексус» 2016 года, а в Выборгском районе — фургон «Форд Транзит». В Московском районе владельцы недосчитались «Ниссана Икс Трейл» и «Лады Веста».

Отметим, накануне «Фонтанка» сообщила об обысках у 41-летнего Дмитрия Захарова, известного в мире автоугонов как Захар. В его теплице полицейские обнаружили 212 двигателей от различных моделей автомобилей. Согласно официальной статистике, до 24 мая 2019-го с начала года в Петербурге угнали 1093 машины, в Ленобласти — еще 219. Таким образом, каждый шестой двигатель от них оказался в парнике у Захарова.





