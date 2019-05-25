В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Урал». Бутылку о борт разбивала глава ЦБ Набиуллина

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Рабочие Балтийского завода накануне Дня города в Петербурге, 25 мая, спустили на воду один из трех самых больших и мощных атомоходов в мире — ледокол «Урал». Это третье судно проекта 22220, которое строится по заказу «Росатома». Ему предшествовали головная «Арктика» и первая серийная «Сибирь».

«Урал» был заложен летом 2016 года. В отличие от головного судна проекта, он сошёл со стапеля уже с полностью загруженными реакторными установками и практически полностью оснащенной системой электродвижения. Это упростит труд судостроителей, сократит расходы и сроки достройки заказа. Бутылку шампанского о борт ледокола разбила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она сказала, что ЦБ выпустит памятную монету в честь атомного ледокольного флота. Крестными матерями двух первых ледоколов стали председатель Счетной палаты Татьяна Голикова и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Длина «Урала» — 173,3 метра, ширина — 34 метра. Экипаж — 75 человек. Срок службы — 40 лет. Ледоколы этого проекта могут проходить почти трехметровые льды и предназначены для проводки судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.





