Праздновать День города петербуржцы будут под дождем. Синоптики пугают прогнозами

Пасмурную погоду и прохладную температуру обещают синоптики горожанам на воскресенье, 26 мая. Ещё хуже будет в понедельник.

По данным Гидрометцентра Северо-Запада, дождь начнётся ночью в воскресенье. Небольшой перерыв от осадков возможен утром, во второй половине дня польёт опять. Несмотря на неутешительный прогноз, небо может и проясниться, успокаивают синоптики. Максимальная температура воздуха, которую они обещают в день праздника, 26 мая, +16 градусов. В сам День города, 27 мая, будет не теплее 14 градусов, а солнца ждать не стоит.





