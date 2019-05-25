Александр Беглов: Петербург – это мой город. Что сказал врио губернатора, объявляя о решении идти на выборы

Врио губернатора Петербурга объявил 25 мая о своем решении пойти на выборы на встрече с жителями Курортного района. Приводим его выступление перед жителями после их пожелания «избавиться от приставки и. о. и стать хозяином города».

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«Я скажу следующее. Что нас всех с вами объединяет? Всех горожан. Независимо от возраста. Мужчин, женщин. Независимо от социального положения. Даже детишек ваших, что нас всех объединяет? К чему мы все с вами стремимся? Мы любим город – вот это нас всех с вами объединяет, любовь к нашему городу. Потому что город дает нам абсолютно всё. И мы в постоянном долгу перед ним. И самое главное – жители платят городу любовью. Я тоже выбрал наш с вами город, мой город, в котором мои дети, мои внуки, могилы моих родных и близких. Это наш с вами город, мой город, который сделал меня тем, кем я являюсь, и я ему безмерно благодарен.

Что касается выборов, хочу ответить следующее – неплохая команда собралась, и мы сделали самое главное, изучили все болевые точки города. И не только города в целом, но и каждого района, каждого муниципалитета. Это большая, серьезная работа решение (проблем) этих болевых точек, но мало решать, нужно сделать так, чтобы вообще никакой "болезни" не было, чтобы город развивался, был в авангарде страны на сегодняшний день, задавал темп, тренд развития, был локомотивом развития страны. Вот каким должен быть наш город. Он должен вернуться в федеральную повестку, и уже возвращается. Мы с моей командой разработали стратегию развития города, понимаем, что нужно делать, как работать с промышленностью, как работать с организациями, как работать с федеральным центром для того, чтобы город продолжал развиваться. Но это хорошо написанная бумага. Её нужно претворять в жизнь. Поэтому я сделаю всё, чтобы были конкретные дела и наш город был передовым».





