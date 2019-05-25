Происшествия
Международный трибунал велел России освободить украинских моряков и вернуть корабли
Трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге обязал Россию освободить моряков, задержанных после конфликта в Керченском проливе.
Об этом в Twitter сообщил адвокат Илья Новиков 25 мая. Таким образом, трибунал удовлетворил запрос Украины, за высказались 19 судей из 20.
«Трибунал признал, что арест и преследование военного персонала порождает существенный риск нарушения охраняемых конвенцией интересов, а также может повлечь непоправимый вред с гуманитарной точки зрения», – добавил защитник из зала суда.
Теперь Россия должна освободить три украинских корабля и 24 задержанных украинских моряка и «позволить им вернуться на Украину». Председатель суда Пак Чжин Хён также добавил, что «России и Украине нужно воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе».
Ранее российский МИД заявлял, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения этого дела.
Справка:
25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» были задержаны кораблями погрануправления ФСБ при попытке приблизиться к Керченскому проливу. Российские корабли применяли оружие. Украинские моряки содержатся в СИЗО Лефортово. 3 декабря им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ («Незаконное пересечение границы Российской Федерации»). Им грозит до 6 лет лишения свободы.
Глава президентского Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в интервью «Фонтанке» заявлял, что украинские коллеги пытаются политизировать вопрос соблюдения прав украинских моряков, арестованных в России.