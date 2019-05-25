Международный трибунал велел России освободить украинских моряков и вернуть корабли

Трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге обязал Россию освободить моряков, задержанных после конфликта в Керченском проливе.

Об этом в Twitter сообщил адвокат Илья Новиков 25 мая. Таким образом, трибунал удовлетворил запрос Украины, за высказались 19 судей из 20.

«Трибунал признал, что арест и преследование военного персонала порождает существенный риск нарушения охраняемых конвенцией интересов, а также может повлечь непоправимый вред с гуманитарной точки зрения», – добавил защитник из зала суда.

Теперь Россия должна освободить три украинских корабля и 24 задержанных украинских моряка и «позволить им вернуться на Украину». Председатель суда Пак Чжин Хён также добавил, что «России и Украине нужно воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе».

Ранее российский МИД заявлял, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения этого дела.





