Аккаунты уральских журналистов в Telegram попытались взломать. Они освещали протесты против строительства храма в Екатеринбурге

Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев в своем телеграм-канале 25 мая сообщил о попытке взломать его Telegram-аккаунт, а также аккаунты заместителя главного редактора Ura.ru Антона Ольшанникова и еще двух уральских журналистов. Все они активно работали, освещая протесты против строительства в столице Урала храма святой Екатерины.

Как пишет Колезев, все попытки взлома происходили с одного испанского IP-адреса. Сам шеф-редактор Znak.com обращаться в полицию не собирается, поскольку считает это «бессмысленным», пишет «Код Дурова».

Издание уточняет, что злоумышленникам удалось узнать код из SMS для входа в аккаунт, однако пароля для двухфакторной авторизации у них не оказалось. По мнению журналистов, киберпреступники либо должны были получить физический доступ к телефону Колезева, либо с помощью мобильного оператора временно изменили привязку номера (привязали к сим-карте, которая находилась у них в руках). «Во втором случае оператор сможет посмотреть историю подмены сим-карт и вычислить как минимум сотрудника компании, под чьей учетной записью это было сделано», – поясняет «Код Дурова».

Колезев подчеркивает, что попытки взлома могут быть связаны с протестами против строительства храма в Екатеринбурге, однако признает, что доказательств этого ни у него, ни у его коллег пока нет.





