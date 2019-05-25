Подрядчик Лахта Центра будет усиленно следить за автобусами после утреннего пожара

Автобус компании «Ренессанс констракшен» загорелся из-за технической неисправности утром 25 мая. Подрядчик Лахта Центра подтвердил, что никто из рабочих не пострадал.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, всех рабочих благополучно доставили на стройку, никто не пострадал. «В компании будет проведена проверка и усилен контроль за состоянием транспорта», – добавили в «Ренессанс констракшен».

Как сообщалось ранее, развозка загорелась около семи утра на Лахтинском проспекте. В МЧС утверждали, что автобус был пустой.





