Александр Беглов заявил, что идет на выборы губернатора Петербурга на встрече с жителями Курортного района

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов идет на выборы губернатора города. Заявление об этом он сделал днем 25-го мая, во время объезда Курортного района. Об этом сообщили «Фонтанке» в Смольном.

Напомним, что заявление врио губернатора ожидалось еще 23-го мая. Как писала «Фонтанка», в штабе губернатора рассматривался сценарий с ответом на просьбы рабочих завода «Арсенал», но в итоге заявление перенесли на выходные.

C начала недели обращения к Беглову о желании видеть его губернатором уже опубликовали организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, общество блокадников, «Волонтеры Победы», совет Общественной палаты.

Старт избирательной кампании официально дадут на заседании Законодательного собрания 31 мая.







По предварительным данным, присутствовать в бюллетенях на выборах 8 сентября, помимо Беглова, будут Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Олег Капитанов (ЛДПР) и Михаил Амосов (беспартийный, самовыдвиженец).

Ранее о своих губернаторских амбициях заявляли также Борис Вишневский («Яблоко»), Красимир Врански («Красивый Петербург»), дважды депутат Законодательного собрания и первый уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов. Оксана Дмитриева (Партия Роста) утверждала, что готова идти в губернаторы, но ее не пропустят по муниципальному фильтру, в последние месяцы она прекратила вести активную пиар-кампанию.